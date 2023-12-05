TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isime ayrılık göründü! 10 milyon euro...

Ara transfer dömemi yaklaşırken Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bu sene gözden düşen yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 06:40