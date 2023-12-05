Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isime ayrılık göründü! 10 milyon euro...
Ara transfer dömemi yaklaşırken Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bu sene gözden düşen yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.
Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.