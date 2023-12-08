Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk maçında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"ZIYECH'İN BİR AĞRISI VARDI"

"Hakim'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Zaha da aynı şekilde, kulübeden gelecek. Onun da geçen hafta ufak bir ağrısı vardı. Oyunun devamında kullanacağımız isimlerden biri. Hedefimiz kazanmak. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Temmuz ayında başlayan süreç, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Ligde de iyi şekilde devam ediyoruz. Bu kadar zorlu süreçte ligdeki bu gidişatımız da beni sevindiriyor.

"BARIŞ ALPER O SİNYALİ VERDİ"

"Barış o bölgede oynayabileceğinin sinyalini verdi. Hafta içinde çalışma şansımız oldu. Bugün başladık. Ona yapılacak yardım da önemli olacak. Ofansif olarak bizim için ekstra güç olacak."

"RAKİBİN OFANSİF KADROYLA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Adana Demirspor'un hoca değişikliği var. Bu bazen olumlu, bazen olumsuz yansıyor. Rakibimizin ofansif bir kadro ile çıktığını görüyoruz. Doğruları yaptığımızda kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor.

"İYİ GİDEN BİR GALATASARAY VAR"

"İyi giden, her geçen gün üzerine koyan Galatasaray var. Bugün kazandığımız takdirde moral olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de moralli çıkacağız. Buradan moralli bir şekilde ayrılıp, bir sonraki maça da moralli çıkmak istiyoruz."