Sezon başında birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşince Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılar Fransız orta sahadan beklediği verimi alamazken, devre arasında transfer edeceği yıldızı ise yine İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.