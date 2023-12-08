"Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz."