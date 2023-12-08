Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Sacha Boey açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki oyuncu, "İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim. Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık.

Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir.