Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, "Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.