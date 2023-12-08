Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Demirbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu.

Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz.