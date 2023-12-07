Galatasaray Yukatel Adana Demirspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 22:11