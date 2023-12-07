Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek.
📸 Galatasarayımız, bu akşam gerçekleştirdiği idmanla Y. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı! 💪 #GSvADS pic.twitter.com/SlLsPtHUkE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 7, 2023