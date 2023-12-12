TRANSFER HABERİ - Manchester United'ın yıldızı için transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'a gelecek mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray devre arasında orta saha hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna yıldız bir ismi dahil etmek için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Manchester United forması giyen futbolcu için harekatını sürdürürken, oyuncunun talipleri artıyor. Yıldız isim Galatasaray'a imza atacak mı? İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)