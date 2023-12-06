Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a 22'lik yıldız! Ndombele'nin yerine gelecek
Yaz transfer döneminde Tanguy Ndombele'yi kiralayan Galatasaray, Fransız yıldızdan beklediği katkıyı alamadı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Danimarka'da buldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılarda çalışmalar Okan Buruk yönetiminde sürmeye devam ediyor.
Başkan Vekili Erden Timur ise transfer için düğmeye bastı.