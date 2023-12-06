Galatasaray, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın Sacha Boey planı! Görüşmeler sürüyor ancak...
Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sacha Boey, her geçen gün yükselen bir performans sergiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynamak istediği bilinirken, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Yönetim, Fransız yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken, planı ise ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de zirvenin ortağı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma şansını sürdürüyor.
Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Aslan'da bu sezon birçok isim başarılı performansıyla ön plana çıktı.