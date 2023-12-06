Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Devre arasında yollar ayrılıyor
Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla 2. olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını son maça bırakan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında gelen yıldız isimle, devre arasında yollar ayrılabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı o yıldızla Ocak ayında yollarını ayırabilir. İşte detaylar...