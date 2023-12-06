GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech ünlü hayranını görmezden geldi! Ortalık gerildi

Galatasaray'da göstediği performansla şimdiden iz bırakan Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech yaptığı her hareketle viral olmaya devam ediyor. Kariyerinde Chelsea gibi önemli kulüplerin de formasını giyen 30 yaşındaki on numara, son olarak ülkesinin ünlü oyuncularından biri olan Fati Jamali ile adeta birbirine girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 12:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023- 12:07