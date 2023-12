Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kurulu aralık ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Sözlerine 6 Şubat depremi ile alakalı Galatasaray'ın desteğini ifade ederek başlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi 6 Şubat depremi ülkemizin yüzde 15'e yakın kısmını hasar altında bıraktı. Burada yaşayan kardeşlerimiz evini barkını kaybetti. Çoluğunu çocuğunu, anasını, babasını kaybetti. Büyük bir dram yaşadık. Bu yaraları sarmak için de Galatasaray Spor kulübü olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olması sebebiyle konuya el attık. Birinci günden itibaren acil yapılması gereken şeyler vardı. Sosyal yardımları bölgeye en süratle yetiştiren kulüp gene Galatasaray. Yaptığımız konteyner kenti devreye soktuk. Hepsi açıldı. Şu anda insanlar içinde yaşıyor. Bölgenin hem sosyal manada hem de ekonomik manada ayağa kalkması için ihtiyaç olunan şey, kalıcı konut. Galatasaray Spor kulübü olarak bu manada da devletimizin yanında yer aldık ve onlarla hazırladığımız protokol çerçevesinde 300 tane kalıcı kontu yapmak üzere yardımlar toplamaya başladık. Epey de topladık. Buna bağlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ve TOKİ ile beraber yaptığımız bir protokolü yarın bakanlık nezdinde imzalayacağız. Yarın Ankara'dayız. Bunu çok önemsiyorum. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bu manadaki çalışmaları her zaman destekleyeceğiz ve bu konunun unutulmaması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE KEMERBURGAZ'I BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kemerburgaz'da yapılan tesisin çok hızlı ilerlediğini ifade eden Özbek, "En önemli projelerimizden bir tanesi Kemerburgaz'da hayata geçirmeye çalıştığımız futbol akademi, altyapı ve takımın istifade edeceği tesisimiz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 130 dönüm üzerinde, 130 dönüm civarında olan bir arsamızı Galatasaray kulübüne çok önceden gene benim başkanlığım döneminde kazandırmıştık. Sizleri de davet ettim. Oradaki faaliyetlerimizi gördünüz. Bildiğiniz gibi geçmişte bir divan toplantımızı da kaba inşaatı bitmiş olan Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptık. Buradaki faaliyetlerimiz son derece hızlı bir şekilde yürüyor. Niyetimiz bu sezon bitmeden oraya taşınmak" şeklinde konuştu.

"FLORYA, GALATASARAY'IN ÇIKIŞ PROJELERİNDEN BİR TANESİ"

Bir an evvel Florya'dan çıkıp Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmek istediklerini söyleyen Özbek, "Diğer bir projemiz Florya. Kemerburgaz'ın bitirilmesinin aciliyeti var; çünkü bir an evvel Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz ve en süratli, en çabuk şekilde taşımak istiyoruz. Çünkü daha önce de anlattım. Florya, Galatasaray çıkış projelerinden bir tanesi. Hatırlıyorum 2022 yılındaki Divan'da zaman zaman konuşurken hep şu ifadeler kullandı. Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü konsolosluğuna ait, konsolosluğun içinde bulunan Ziraat Bankası ve DenizBank'la bir yapılandırma anlaşması yaptı. Borçlarını erteledi. Sıcak paralar aldı. Ne kadar yapılandırdık? Takribi 2.200.000.000 TL mertebesinde bir borcumuzu yapılandırdık. Seçildiğimiz birinci günden itibaren dedim ki, hatta genel kurulda ve önceki toplantılarda da şunu ifade ettim. Bizim behemahal bu yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım. Bunu sadece sizlere söylemedim değerli Galatasaraylılar. Aynı zamanda ilişkili bankalarda her gittiğimde masaya oturduğumda, biz bu anlaşmadan çıkacağız kardeşim, bütün çalışmalarım ona göre yapıyorum. Bütün projelerimi ona göre geliştiriyorum diye kendilerine de söyledim" dedi.

"RİVA PROJESİ'NDE TAKRİBİ GELİR YAKLAŞIK OLARAK 3 MİLYAR TL"

Şu anda ellerinde 60 dönüm borcu harcı olmayan bir Florya arsasının olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Riva projemiz var. Riva projemizde hala 130 tane satılabilir villa Galatasaray'a aittir. Bunu da takribi geliri yaklaşık olarak 3 milyar TL mertebesinde. Maalesef satışlarda bir durgunluk var. Bildiğiniz gibi konut kredilerine bağlı. Bu bölgede konut kredileri şu anda bankalar tarafından verilmiyor, verilse de faizi çok yüksek. Ona bağlı olarak satışlar yavaşlamıştır. Mecidiyeköy projesi için de size anlatırken demiştim ki, bu Mecidiyeköy projesi Galatasaray motor projelerinden bir tanesi. Daha önce benim başkanlığım döneminde binanın kabasını yapmıştık ve cephesini kapattık; fakat öyle kaldı. Arkadaşlarınla beraber seçildikten sonraki ilk hareketimiz buranın Galatasaray'a faydalı olabileceği bir projeyi geliştirmek oldu. Onun içinde 180 adet 1+1, 1+0, 2+1 gibi muhtelif ebatlardaki rezidans yapımına karar verdik. Yaptık ve bunların geliştirilmesi ve satılması çerçevesinde de büyük bir fon elde ettik. Florya'nın satın alınması ile ilgili bildiğiniz gibi 40 dönüm bize ait değildi. 40 dönümü de Galatasaray'ın tapusuna kavuşturduk ve buraya ait olan almış olduğumuz 18 aylık krediyi altı ay bir sürede Mecidiyeköy'den oluşturduğumuz fonla kapattık. Yani şu anda elimizde 60 dönüm borcu harcı olmayan bir Florya arsamız var. Üzerinde titriyoruz ve Galatasaray'a faydası büyük olacaktır. Onun için de çalışmalarımız bu manada devam ediyor" yorumlarında bulundu.

"TEK YUMRUK OLMA DURUMUMUZU KORUMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Galatasaray'ı bölmeye çalışanların karşısında olduğunu ifade eden Özbek, "Göreve geldiğim birinci günden beri söylediğim bir şey var. Galatasaray'ı ayrıştıran her konunun karşısında dimdik ayakta durmamız lazım. Her konuyu fırsat bilip her konuyu gündeme getirip Galatasaray'ı bölmeye ayrıştırmaya çalışanların biz yönetim olarak karşısındayız. Sizlerin de karşısında durmasına büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalar içinde olanlara verilecek en güzel cevap ilk günden beri ifade ettiğimiz sevgi ikliminin ve tek yumruk olarak korunmaya, tek yumruk olma durumumuzu korumaya devam etmemiz gerekmektedir" dedi.