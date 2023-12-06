Galatasaray'da ocak ayına yaklaşılırken transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler
Sezon 2 sezondur kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Ara transferde iddialı hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom, flaş bir yıldız için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin ligde dengeleri değiştirebilecek bir futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde.
Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi.