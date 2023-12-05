UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Kopenhag'da Galatasaray maçı öncesi dev kriz!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki 3 takımın da kaderinin belirlenebileceği maç öncesi Kopenhag'da dev bir kriz yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bayern Münih'in liderliğini garantilediği grupta Kopenhag - Galatasaray maçını kazanan grubu ikinci sırada tamamlayacak.
Eğer Manchester United evinde Bayern Münih'i yener, Galatasaray da berabere kalırsa İngiliz ekibi grupta ikinci sırada yer alacak.