Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki beşinci maçında sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Kritik maç öncesi ısınmaya çıkan eski Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır, sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gördü.
Galatasaray taraftarından Altay Bayındır'a flaş tepki!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Kritik maç öncesi ısınmaya çıkan Altay Bayındır, sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gördü. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 29.11.2023- 19:57 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023- 20:01