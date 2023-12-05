Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Galatasaray, operasyon için düğmeye bastı.
Galatasaray'dan devre arası operasyonu! 4 isim yolcu
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte 4 ismin, kadrodan ayrılması bekleniyor. 3 futbolcunun performans sebebiyle gönderilmesi beklenirken 1 oyuncunun da gelecek yüksek bonservis bedeline göre takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, iddiasını daha da artırmak istiyor.
Ligde topladığı 37 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise işini son maça bıraktı.