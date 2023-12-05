GALATASARAY HABERİ: Vecino'da bomba gelişme! Transfer ateşi yeniden alevlendi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak başarılı olamadığı Matias Vecino'dan bomba bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)