Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonunda ailesinden ve fiziksel yıpranmasından bahsetti.
Wanda Nara'dan olay itiraf! "Gerçekten gücüm kalmadı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara flaş itiraflarda bulundu. Nara, sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
"ÇOK YORUCU"
Çok yorulduğunu ifade eden Wanda Nara, "Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyor. Provalar, saatlerce sürüyor"
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bir süre önce ülkesinde yayınlanan yarışma programı için Türkiye'den ayrılmıştı.
'AĞLAMAK İSTEMİYORUM'
Ailesi hakkında konuşan Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum." ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.