Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.
TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig devinden Erencan Yardımcı hamlesi! Sözlü anlaşma...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Silyaş Yapı Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Erencan Yardımcı, transferin gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki santrfor attığı gollerle takımını sırtlarken, transferi için Süper Lig deviyle sözlü anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.
Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.