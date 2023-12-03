Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Kopenhag maçıyla veda ediyor
Süper Lig'de Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda o yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag maçıyla takıma veda edebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibi Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde grubunu ikinci bitirecek ve adını bir üst tura yazdıracak.
Bu maç aynı zamanda, Angelino için veda mücadelesi olabilir. İşte ayrıntılar...