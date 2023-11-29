Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'in Laktasi kentinde gerçekleştirilecek.

Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta bir galibiyet ve iki mağlubiyeti olan Galatasaray Ekmas, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Hapoel Bank Yahav ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada İsrail ekibi, normal süresi 83-83 sona eren maçta uzatma sonucu 99-96 galip gelmişti.