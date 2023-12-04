Galatasaray'da radikal karar! 2 ayrılık 2 transfer

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte devre arası önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Buna göre Cimbom, o 2 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim vedalaştığı oyuncuların yerine ise 2 transfer yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 09:14