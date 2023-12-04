GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devinden takas teklifi! Mauro Icardi ile...

Ligde ve Avrupa'da gidişatını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında kadrounu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin birçok yıldız ismine de teklif geliyor. Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu için İtalyan devi takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)