Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devinden takas teklifi! Mauro Icardi ile...
Ligde ve Avrupa'da gidişatını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında kadrounu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin birçok yıldız ismine de teklif geliyor. Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu için İtalyan devi takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip rotasını transfer harekatına çevirdi.
Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.