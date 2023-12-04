Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'a sürpriz orta saha! Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı listede
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol basınında çıkan iddialara göre sarı-kırmızılı ekip, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al-Nassr'ın yıldız orta sahası için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğin sahibi olurken puanını 37'ye yükseltti.
Cimbom'a galibiyet gollerini Bakambu ve Ziyech getirdi.