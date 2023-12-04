Galatasaray'a sürpriz orta saha! Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı listede

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol basınında çıkan iddialara göre sarı-kırmızılı ekip, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al-Nassr'ın yıldız orta sahası için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 12:48