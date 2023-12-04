Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Cimbom'a 26 milyon Euro'luk transfer
Galatasaray'da ocak ayı transfer harekatı dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 3 takviye yapma kararı almıştı. Listesinde birçok isim bulunan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte Galatasaray'ın 26 milyon Euro'luk o transfer hedefi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bir yandan oynadığı maçların tamamını galip bitirmek isterken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Dursun Özbek ve kurmayları ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.