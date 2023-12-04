Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Cimbom'a 26 milyon Euro'luk transfer

Galatasaray'da ocak ayı transfer harekatı dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 3 takviye yapma kararı almıştı. Listesinde birçok isim bulunan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte Galatasaray'ın 26 milyon Euro'luk o transfer hedefi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 10:15