Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdaki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech'ten flaş transfer kararı! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde performansı artan Faslı yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla kalitesini konuşturuyor.
Teknik direktör Okan Buruk, fiziki gücünü artıran Ziyech'e ilk 11'de şans vermeye başladı.