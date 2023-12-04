Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalmış ve gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı.
GALATASARAY HABERİ: Kopenhag cephesinden Okan Buruk'a sert tepki!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ve Manchester United ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor. 3 takım arasında yaşanan rekabet son maçlara taşınmıştı. Öte yandan Kopenhag cephesinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert bir tepki geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nin son haftasında Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Cimbom şu ana kadar 5 hafta sonunda 5 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.