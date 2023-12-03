GALATASARAY HABERİ: Manchester United karıştı! Saha içinde tartıştılar

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da sular durulmuyor. Çalkantılı bir süreç geçiren İngiliz ekibinde flaş bir olay yaşandı. Manchester United'ın, Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile karşı karşıya geldiği maçta iki isim saha içinde tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)