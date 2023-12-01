UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray gruplardan çıkmak için şansını son maça taşıdı.
Galatasaray liderlik peşinde! İşte Okan Buruk'un Siltaş Yapı Pendikspor maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçından istediği sonucu alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip ligin 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oluyor. Ligde liderliği geri almak isteyen Cimbom, sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Okan Buruk'un Pendikspor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
Cimbom grubun 6. maçında Danimarka'da son 16 turuna yükselmek için Kopenhag'a konuk olacak.
3 kulvarda yoğun maç trafiğini girecek olan Galatasaray yeniden rotasını Süper Lig'e çevirdi.