Galatasaray'da camianın yüzü gülüyor.
TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye golcü desteği! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Son maçta Kopenhag'ı yenmesi durumunda adını Devler Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak olan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızını listeye ekledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı evinde konuk etti.
Cimbom, RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.