Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ Tottenham o ismin geleceği için kararını verdi! Galatasaray istiyordu
Devre arasında orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un özellikle takviye edilmesini istediği ismin geleceği belli oldu. Cimbom, yıldız isimle yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. İşte İngiliz ekibi Tottenham'ın futbolcu için verdiği transfer kararı... | Galatasaray haberleri
Orta saha bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, adaylar üzerine çalışmalarda bulunuyor.