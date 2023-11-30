TRANSFER HABERLERİ Tottenham o ismin geleceği için kararını verdi! Galatasaray istiyordu

TRANSFER HABERLERİ Tottenham o ismin geleceği için kararını verdi! Galatasaray istiyordu

Devre arasında orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un özellikle takviye edilmesini istediği ismin geleceği belli oldu. Cimbom, yıldız isimle yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. İşte İngiliz ekibi Tottenham'ın futbolcu için verdiği transfer kararı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 13:26