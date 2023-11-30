Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Manchester United ile karşılaştı.
Galatasaray - Manchester United maçının hakemi ülkesini de karıştırmış! İşte o skandal olay
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in verdiği kararlar büyük tepki çekmişti. Hatta sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Sanchez hakkında flaş ifadeler kullanmıştı. Bunun yanı sıra 40 yaşındaki Sanchez ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İspanyol hakemin ülkesinde birçok skandala imza attığı öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Cimbom bu sonuçla gruptan çıkma şansını Kopenhag maçına bıraktı.