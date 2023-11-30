UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray maçı sonrası Onana'ya şok tepki! İngiltere'de yer yerinden oynadı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası en çok konuşulan konulardan biri Andre Onana'nın yediği gollerdi. İngiliz ekibinin file bekçisi kalesinde gördüğü 3 golde de büyük hatalara imza attı. Ada basını da Kamerunlu eldivenin bu performansı sonrası yoğun eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Karşılaşmada 3-1 öne geçen İngiliz ekibi, üst üste yediği gollerle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United'ın golleri Garnacho, Bruno Fernandes ve McTominay'dan geldi.