Galatasaray maçı sonrası Onana'ya şok tepki! İngiltere'de yer yerinden oynadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası en çok konuşulan konulardan biri Andre Onana'nın yediği gollerdi. İngiliz ekibinin file bekçisi kalesinde gördüğü 3 golde de büyük hatalara imza attı. Ada basını da Kamerunlu eldivenin bu performansı sonrası yoğun eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 11:21