Galatasaray ilk yarı iyi şeyler yaptı ama şu gözüküyordu, biz televizyondan seyrederken anlıyoruz, futbolcu bunu saha içinde daha iyi anlar.
Erman Toroğlu Galatasaray'ın galibiyetini yorumladı! "Sonucu başından belliydi"
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, karşılaşmayı kalemine aldı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... | Galatasaray haberleri
Diyor ki Galatasaraylı oyuncular içlerinden, 'Biz bu takımı çıtır çıtır yeriz'…
Haksız da değiller çünkü karşılarındaki takım hakikaten tam çıtır çıtır yenecek takım.