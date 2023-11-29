UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'la karşı karşıya geldi ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar gruptan çıkma şansını son maçlar öncesi devam ettiriyor. Peki Cimbom, Devler Ligi'nde son 16 turuna nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar 2 farkla mağlup duruma düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi.
Cimbom'un gollerini Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.