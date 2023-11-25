Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Real Madrid açıklaması! Transfer olacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti. Arjantinli santrfor, geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yarıştığı iki kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli yıldız, bu sezon da gollerine devam ediyor.