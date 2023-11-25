Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı kararı! Sözleşmesi...

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş gelişemeler yaşanıyor. 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu durum sonrası Cimbom, tecrübeli isimle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 06:40