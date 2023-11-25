Galatasaray, başarılı performansıyla büyük beğeni alan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.
Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı kararı! Sözleşmesi...
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş gelişemeler yaşanıyor. 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu durum sonrası Cimbom, tecrübeli isimle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon sarı-kırmızılı takımın tüm maçlarında görev yapan, savunmada ve hücumda mücadeleci futboluyla takdir toplayan yıldız futbolcu, başarısını milli takıma da taşımasını bildi