GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde sıcak gelişme! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli forvetin transferde adı birçok takımla anılmıştı. 30 yaşındaki santrfor hakkında İtalyan basınından bu kez çok sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)