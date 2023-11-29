Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde sıcak gelişme! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli forvetin transferde adı birçok takımla anılmıştı. 30 yaşındaki santrfor hakkında İtalyan basınından bu kez çok sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Arjantinli oyuncu gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
Galatasaray'da adeta yeniden doğan 30 yaşındaki forvet, bu sezon 21 maçta 16 gol attı.