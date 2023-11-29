Fenerbahçe altyapısından yetişmişti! Ara transferde Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını hızlandıran sarı kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Devre arasında flaş isimleri kadrosuna katacak olan Cimbom, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 09:42