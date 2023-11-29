Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli hedefleri bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişmişti! Ara transferde Galatasaray'a gidiyor
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını hızlandıran sarı kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Devre arasında flaş isimleri kadrosuna katacak olan Cimbom, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmişti.
Bu takviyelerin meyvesini şu ana kadar alan sarı kırmızılılar, ligde 13 maçta 11 galibiyet aldı.