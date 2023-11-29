Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girdi.
Sacha Boey için olay transfer iddiası! 'Galatasaray satmaya mecbur'
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'dan önemli kulüplerinin takibinde olan 23 yaşındaki sağ bek hakkında İngiltere'den gündem yaratacak bir iddia geldi. Ada basını sarı kırmızılı ekibin, Sacha Boey'u ocak ayında satmaya mecbur olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
23 yaşındaki oyuncu için birçok kulübün devreye girdiği ifade edilmişti.
Hatta Avrupa devlerinin ocak ayında ya da sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif yapacağı kaydedilmişti.