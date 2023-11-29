UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti. 6 gol çıkan karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Man. United'ın gollerini 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55. dakikada ise Scott McTominay kaydetti. G.Saray'ın golleri ise 29. ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech, 71'de ise Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Cimbom 5 puana yükseldi. M. United ise 4 puana ulaştı.

Grubun son maçında Galatasaray 12 Aralık Salı günü Kopenhag'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yine aynı tarihte Manchester United ise sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

ZIYECH ŞOV YAPTI!

G.Saray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 2 frikik golü kaydederken, 1 de asist yaptı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçı ile birlikte formasına tekrar kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı Alanyaspor karşısında dinlendirdiği Abdülkerim Bardakcı'ya Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine karşı olan maçta sahaya sürdü.

UEFA YETKİLİLERİ MAÇ ÖNCESİ ZEMİNİ İNCELEDİ

Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde gün boyu devam eden yoğun yağış sebebiyle UEFA yetkilileri, maça 2 saat kala sahaya indi ve zemini kontrol etti. Topun zemin üzerinde sekip sekmediğini kontrol eden yetkililer, maç saatine yakın yağışın şiddetini kesmesiyle maçın oynanmasına dair bir engel kalmadığına ve gerçekleştirilen konuşma sonrasında maçın oynanmasına karar verdi.

52 BİN TARAFTAR YERİNİ ALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında sahasında Manchester United'a oynadığı maçı 52 bin taraftar tribünden izledi. Bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda ortalama olarak 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz ekibiyle mücadelesi kapalı gişe oynandı.

M. UNITED İLE 8'İNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray, Manchester United ile bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de İngiliz ekibine mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray bu 7 karşılaşmada toplam 7 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. 7 maçın 4'ü İngiltere'de, 3 karşılaşma ise İstanbul'da oynandı. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2012-2013 sezonunda İngiliz ekibini 1-0 ile geçerken, 1993-1994 ile 1994-1995 yıllarında 0-0 ile sahadan beraberlik ile ayrılmıştı.

Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 22 karşılaşmaya çıktı. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 22 maçta; 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

GOL! 18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

GOL! 29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

GOL! 55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

GOL! 62. dakikada Galatasaray farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, doğrudan kaleyi düşündü. Altıpasa gelen meşin yuvarlağı sektiren kaleci Onana'nın büyük hatası sonucunda top filelere gitti: 2-3.

GOL! 71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

85. dakikada Bruno Fernandes'in ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta, top direğe çarparak auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.