UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor.
Manchester United'ın yıldızından Wilfried Zaha yorumu! "Ona çok saygı duyuyorum"
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi İngiliz devinin yıldız ismi önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı, sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında konuştu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Temsilcimiz Galatasaray evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Old Trafford'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı.