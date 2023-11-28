GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Mauro Icardi'nin yeni adresi! Herkes Real Madrid derken...

Galatasaray'ın başarılı forveti Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile anılmıştı. İspanyol temsilcisinin idarecileri ise çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak Icardi ile ilgili bomba bir iddia daha geldi. İtalyan basını, yıldız golcünün ara transferde imza atabileceği takımı açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)