Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı kırmızılı temsilcimiz zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma adına büyük avantaj elde etmek istiyor. Kritik müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk, muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.