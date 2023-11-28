Galatasaray'dan scout transferi! Angelino'nun yerine gelecek

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Leipzig'den kiraladığı Angelino, beklenen katkıyı sağlayamadı. İspanyol sol bek 3 maç daha forma giyerse 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı-kırmızılıların scout ekibi, bu bölge için araştırmalarına başladı ve teknik ekibe o yıldızı önerdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 06:40