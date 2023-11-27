Milli aranın dönüşünde Süper Lig'de fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Manchester United'da Galatasaray maçında 7 yıldız yok! Rasmus Hojlund...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kırmızı Şeytanlar kamp kadrosunu açıklarken, İstanbul'a 7 eksikle gelecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray rotasını yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.