Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bomba transfer iddiası! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ismi daha önce Galatasaray'la anılan bir yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen bir yıldızı gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre yönetim, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Erik Botheim ile temasa geçti.