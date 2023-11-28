Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray'daki son durumu hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens resmen açıkladı! Emekli olacak mı?
Galatasaray'da gözler Dries Mertens'e çevrildi. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yıldız futbolcu, Belçika medyasına geleceği hakkında açıklama yaptı. Mertens, sezon sonunda emekli olup olmayacağı hakkında sorulan soruyu yanıtladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan deneyimli oyuncu, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya damga vurdu.